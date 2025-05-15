Агроном Ганичкина перечислила наиболее пострадавшие культуры от заморозков в России

По словам агронома Октябрины Ганичкиной, в садах на фоне заморозков пострадают в первую очередь плодовые культуры, которые на момент похолодания и снегопадов уже набрали цвет. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что при такой низкой температуре нет ни роста, ни развития, а прежде всего пострадают вишня, черешня, яблони. Однако на малине и смородине заморозки, вероятнее всего, сильно не отразятся.

По мнению эксперта, лучше обстоят дела с теплолюбивыми овощными культурами, которые маловероятно высажены в открытый грунт — это огурцы, кабачки, патиссоны, поскольку указанную рассаду высаживают в первой декаде июня или в конце мая. К тому же посеянная морковь, свекла, горох, зеленые культуры, капуста, картофель не пострадали.

Она добавила, что сейчас уже фиксируется рост температуры воздуха, в связи с чем важно срочно сеять.

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