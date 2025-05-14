Экономист Варьяш рассказал о влиянии заморозков на стоимость продуктов

Апрельские и майские заморозки, падение температуры воздуха ниже нуля сказались на будущем урожае. Пострадала определенная доля урожая сахарной свеклы, существует угроза урожаю абрикосов, черешни, персиков и слив в Ставропольском, Краснодарском крае и Крыму. По словам экономиста Игоря Варьяша, тем не менее поводов волноваться о том, что продукты подорожают, нет. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что наша страна является зоной неустойчивого земледелия и указанный органический дефицит частично перекрывается тем, что в России производится много удобрений и много климатических зон. Так, если в одном месте в стране неурожай, то в другом — ситуация обратная. И подобное состояние наблюдается уже в течение 30 лет.

По мнению эксперта, в нашей стране развито овощеводство в теплицах, что дает возможность употреблять овощи круглогодично. Более того, по поводу урожая фруктов также переживать не стоит, поскольку существует возможность экспорта у стран-партнеров.

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