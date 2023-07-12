Агроном Ганичкина перечислила способы сохранения урожая во время заморозков
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По словам известной ведущей телепрограмм по садоводству и огородничеству Октябрины Ганичкиной, для сохранения урожая в период заморозков следует поливать его теплой водой и накрывать нетканым материалом. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она также рекомендовала применять подкормки для защиты растений от холода.
По мнению агронома, на урожайность оказывает влияние и непогода, и холодный сильный ветер.