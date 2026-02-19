Агроном призвала дачников не спешить с посевом рассады

Весна близко, и дачников уже начинает трясти: в ленте соцсетей пестрят фото первой рассады, а в семейных чатах вовсю идет соревнование «у кого зеленее». Но агроном Юлия Днепрова в интервью радио Sputnik призывает притормозить и не хвататься за пакетики с семенами под влиянием момента. Главный секрет успеха — не сроки посева как таковые, а правильный обратный отсчет от момента, когда земля в вашем регионе готова принять растения.

Она разложила все по полочкам: информация на упаковке — не просто реклама, а инструкция к действию. Перцам и баклажанам для счастливого «детства» на подоконнике нужно 60–70 дней, томатам хватит и пятидесяти. Если высаживать планируете в конце мая, нет никакого смысла мучить помидоры в стаканчиках по три-четыре месяца — они вымахают, перерастут и вместо бурного старта будут долго болеть на грядке.

По словам агронома, вторая половина февраля — идеальное время для культур-долгожителей, которые созревают медленно и печально. Днепрова советует обратить внимание на лук-порей, корневой сельдерей, эустому, петунию и садовую землянику. Им требуется 80–100 дней, чтобы к моменту переезда в открытый грунт набраться сил. Но здесь важнейший нюанс: до 22 марта день короче ночи, и без качественной досветки вся эта красота превратится в бледные ниточки в поисках солнца.

Она подчеркнула, что с огурцами, тыквами и бахчевыми — табу. Их время настанет позже. Им для счастья нужно всего 25 дней рассадной жизни, и, посеяв их сейчас, к маю вы получите чахлых старичков, а не бодрые растения. Правило простое, как грабли: берем дату высадки, вычитаем оптимум и только потом вскрываем пакет. Рассада должна выходить в свет крепкой и коренастой, а не уставшей от тесной квартиры.

