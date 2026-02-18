Февраль на даче: садоводам назвали главные дела перед весной

Февраль на календаре — совсем не повод сидеть сложа руки для тех, кто мечтает о щедром урожае. Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин в разговоре с NEWS.ru раскрыл секреты идеального старта сезона: оказывается, именно сейчас, в последние дни зимы, закладывается фундамент будущего садового благополучия.

Главная задача на участке в этот период — вооружиться секатором и отправиться к деревьям. Февральская обрезка — это не просто дань традиции, а жизненно необходимая процедура, которая пробуждает растения и формирует их здоровую крону. Но есть и вторая, не менее важная миссия: защитить кору от голодных грызунов. Муханин советует как следует утрамбовать, буквально «оттоптать» снег вокруг стволов — плотный слой станет непреодолимой преградой для мышей, которые в поисках пропитания способны уничтожить молодые деревья за считанные дни.

По его словам, забота садовода в конце зимы не ограничивается только растениями. Лесным и полевым обитателям сейчас приходится несладко: глубокие сугробы надежно спрятали остатки травы и ягод. Следует проявить человечность и развесить кормушки для куропаток, а также соорудить небольшие домики с угощением для зайцев и косуль. Такая «живая» подкормка не только спасет животных от голода, но и привнесет в заснеженный сад гармонию с природой.

Эксперт резюмировал, что февральский визит на дачу — это стратегическая инвестиция. Потратив несколько часов на обрезку, защиту деревьев и помощь братьям меньшим, садовод гарантирует себе спокойную весну и здоровый сад, который отблагодарит хозяина осенью по полной программе.

