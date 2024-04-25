Агроном Владимир Микулов предрек богатый урожай ягод в этом году
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Главный агроном Российского государственного аграрного университета МСХА им. К.А. Тимирязева Владимир Микулов пояснил, почему в текущем году сбор лесных ягод может начаться примерно на две недели раньше обычного. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По его словам, такой урожай будет раньше дней на десять при условии сохранения такой погоды, которая стоит сейчас, и при условии невозврата холодов.
Агроном подчеркнул, что вполне оптимистичные планы ягодники могут строить и по поводу урожая лесных ягод. Необходимый объем влаги, солнца, тепла, обилие снега зимой, морозов под снегом, также создают благоприятную природу для большого объема урожая лесных ягод
По его мнению, о сроках созревания черники пока сказать сложно, так как эта ягода созревает ближе к осени.