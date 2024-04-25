Агроном Владимир Микулов предрек богатый урожай ягод в этом году

Главный агроном Российского государственного аграрного университета МСХА им. К.А. Тимирязева Владимир Микулов пояснил, почему в текущем году сбор лесных ягод может начаться примерно на две недели раньше обычного. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, такой урожай будет раньше дней на десять при условии сохранения такой погоды, которая стоит сейчас, и при условии невозврата холодов.

Агроном подчеркнул, что вполне оптимистичные планы ягодники могут строить и по поводу урожая лесных ягод. Необходимый объем влаги, солнца, тепла, обилие снега зимой, морозов под снегом, также создают благоприятную природу для большого объема урожая лесных ягод

По его мнению, о сроках созревания черники пока сказать сложно, так как эта ягода созревает ближе к осени.