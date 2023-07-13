Агроусадьба с зоопарком и мини-совхоз появятся в Подмосковье

Новую зону экотуризма создадут в Подмосковье на базе одного из сельхозугодий, сообщили в областном Минсельхозпроде. Проект агроусадьбы «Попова Шляпа» назвали по аналогии с наименованием местного озера в Воскресенске.

«Подмосковные фермеры осваивают земли и возрождают русские традиции. Неиспользуемые площади в 12 гектаров ферма в короткие сроки вводит в оборот. На участке будут размещены гостевые дома, зоны отдыха для детей и взрослых, аллеи для прогулок, контактный зоопарк, водоем для рыбалки, а также будет создан мини-совхоз», — сообщил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Реализацию проекта уже начали, сейчас ведется благоустройство территорий, наполнение контактного зоопарка и зарыбление водоема. В зоопарке уже появились олени, коровы, гуси, утки, цесарки и семь павлинов. Вскоре появятся и другие обитатели. На базе экоусадьбы также создадут зону отдыха с гостевыми домами, организуют конные и велосипедные прогулки, оборудуют футбольное поле. Хозяйство также планирует реализовывать производственные планы.