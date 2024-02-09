Елизавета-Мария Варум-Агутина продолжает строить карьеру в США, пока ее родные находятся в России. Недавно к ней обратился звездный отец, Леонид Агутин. Об этом сообщает издание «Утро.ру».

Наследница Варум и Агутина с малых лет живет в США. Сейчас она держит собственную музыкальную группу, которая становится популярнее. 9 февраля дочери артистов исполнилось 25 лет, с чем ее поспешили поздравить фанаты, и, конечно, отец. Леонид Агутин опубликовал архивное фото с дочкой и сказал ей теплые слова.

«Я горжусь тобой, наша очень взрослая, крутая и невероятно талантливая девочка! И очень люблю!», – радовался исполнитель.

Напомним, у Леонида Агутина также есть старшая дочь Полина, родившаяся от прошлого брака с Марией Воробьевой. Сейчас артист счастлив в браке с Варум, которая скучает по наследнице. Звездная пара считается одной из самых крепких, несмотря на появляющиеся сплетни о разводе.

Ранее сообщалось, что американский сенатор высоко оценил интервью Владимира Путина.