Американский сенатор счел интервью Путина журналисту Карлсону потрясающим

Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс посмотрел интервью российского лидера американскому журналисту и тут же опубликовал короткий отзыв в своей социальной сети. В публикации он написал, что только что посмотрел запись разговора Карлсона с Путиным и считает это интервью потрясающим. К своим словам он прикрепил ссылку на само интервью, опубликованное на странице журналиста.

Интервью вышло в соцсети журналиста и на его официальном сайте в ночь на 9 февраля и на данный момент было просмотрено больше 100 миллионов раз. Владимир Путин за два часа ответил на шестьдесят вопросов журналиста.

В Еврокомиссии уже возмутились посылом интервью. Там заявили, что Путин не сказал ничего нового и оскорбились негативным отношением в Западу и НАТО.