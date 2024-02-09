Американский сенатор счел интервью Путина журналисту Карлсону потрясающим
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Американский сенатор от республиканской партии посчитал интервью, которой президент России Владимир Путин дал журналисту Такеру Карлсону, потрясающим. Об этом сообщает ТАСС.
Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс посмотрел интервью российского лидера американскому журналисту и тут же опубликовал короткий отзыв в своей социальной сети. В публикации он написал, что только что посмотрел запись разговора Карлсона с Путиным и считает это интервью потрясающим. К своим словам он прикрепил ссылку на само интервью, опубликованное на странице журналиста.
Интервью вышло в соцсети журналиста и на его официальном сайте в ночь на 9 февраля и на данный момент было просмотрено больше 100 миллионов раз. Владимир Путин за два часа ответил на шестьдесят вопросов журналиста.
В Еврокомиссии уже возмутились посылом интервью. Там заявили, что Путин не сказал ничего нового и оскорбились негативным отношением в Западу и НАТО.