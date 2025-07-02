Популярный певец Леонид Агутин во время полета в Сочи решил спеть своим попутчикам песни. Об этом рассказал портал The Voice Mag.

Агутину предстоит провести 11 июля в Красной поляне VI Семейный образовательный форум. Он отправился к месту проведения мероприятия заранее, музыкальным рейсом SU1176 компании «Аэрофлот». После того, как авиалайнер поднялся на высоту в 10 тыс. метров, артист начал исполнять свои песни, причем как старые хиты, так и новые композиции. Ему стали подпевать пассажиры.

«Летим на форум Агутина. Он же снимает. И поет, кажется, тише всех», — такая надпись появилась на одном из видео, которые снимали очевидцы.

Пользователи Сети также позитивно восприняли такой необычный рейс. Они завидовали тем, кто лично присутствовал при событии. Комментаторы говорили, что Агутин сумел подарить людям огромное множество незабываемых эмоций.

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