АИ-92 против АИ-95: бензин какой марки может засорить двигатель и привести к дорогому ремонту

Автомобильные эксперты предупреждают водителей об ошибке, которая может привести к ненужным расходам и даже повреждению двигателя. Распространенное убеждение, что бензин АИ-95 автоматически лучше и полезнее для машины, чем АИ-92, не соответствует действительности для большинства автомобилей, сообщает carexpo .

Ключевой параметр — октановое число — определяет лишь устойчивость топлива к детонации. Каждый двигатель сконструирован под определенное значение этого показателя. Если производитель прямо рекомендует использовать АИ-92, то мотор оптимально настроен именно на эту марку бензина. Заправка 95-м в такой ситуации не только не дает заметного прироста мощности или плавности хода, но и является неоправданной тратой денег, поскольку его стоимость в среднем на 10% выше.

Особую опасность может представлять не само повышенное октановое число, а химические присадки, которые недобросовестные производители иногда используют для его искусственного повышения. Со временем такие компоненты способны оставлять вредные отложения на деталях двигателя, сокращая его ресурс. В этом контексте чистый и качественный АИ-92 с проверенной заправки будет однозначно предпочтительнее.

Эксперты сходятся во мнении, что использование АИ-95 оправдано лишь в двух случаях: если это прямо указано в руководстве по эксплуатации автомобиля или если речь идет о современных двигателях с турбонаддувом и высокой степенью сжатия. Для рядовых атмосферных моторов, рассчитанных на 92-й бензин, переход на более дорогой вариант не принесет ни экономии, ни технических преимуществ, а в долгосрочной перспективе может создать дополнительные проблемы.

