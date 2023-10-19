«АиФ» представил масштабный проект «Все начинается с любви», посвященный поэту Дементьеву

Он направлен, в первую очередь, на молодое поколение, которое, возможно, еще не знает имени Андрея Дементьева. Как пишет сайт aif.ru , в Круглом зале дома-усадьбы Барышникова на Мясницкой собрались многие, кто любил его и был с ним лично знаком.

Известно, что этот новый культурно-просветительский проект задумали и реализовали в год 95-летия классика новой русской поэзии и лауреата Госпремии СССР Андрея Дементьева. Этот человек по праву считался последним романтиком минувшего века. А еще он тесно дружил с газетой и был одним из ее авторов.

В 2023 году есть еще одна памятная дата для «Аргументов и фактов» – юбилей, 45 лет с момента издания. И нынешний год проходит для издательского дома под девизом «Пишем историю вместе».

Фото: [ АиФ/ Пресс-центр «АиФ» ]

Стоит отметить, что проект «Все начинается с любви» создавался, в том числе, с помощью Анны Пугач, супруги Дементьева. Она является не только музой поэта, но журналистом, а также художественным руководителем «Дома поэзии Андрея Дементьева», что находится в Твери.

Женщина с любовью бережет все поэтическое наследие, которое оставил муж, и передает память о поэте его потомкам и последователям. К слову, собравшиеся на проекте друзья Андрея Дмитриевича с теплотой вспоминали о встречах с ним и даже читали его произведения.

Да, гости любили его, а сам поэт горячо обожал свою страну и малую родину – Тверской край. Именно поэтому в «АиФ» подготовили виртуальную экскурсию, которая позволила познакомиться не только с вышеупомянутым «Домом поэзии Андрея Дементьева», но и с его родным городом.

Фото: [ АиФ/ Пресс-центр «АиФ» ]

Также издательский дом провел собственный поэтический конкурс под одноименным названием с проектом «Все начинается с любви». Заявки поступали с разных уголков России, где проживают молодые стихотворцы. Все это говорит о том, что интерес к поэзии жив, как и память о Дементьеве.