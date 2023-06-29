АиФ запустили творческий конкурс «Война и мир языком плаката»

Лучше один раз показать, чем сто – рассказать. Это относится и к творческим работам художников, которые, наравне с оружием, разили врага в период Великой Отечественной Войны. Искусство плаката поистине можно назвать пробуждающим патриотические чувства. Советские авторы вдохновляли бойцов и воспитывали нравственные ценности через образы, узнаваемые и по сей день.

И ведь действительно, хрестоматийные плакаты вытеснили хрестоматийную живопись России. Так считает Андрей Дорофеев, главный художник «АиФ». По его словам, новый конкурс призван продолжить «лучшие традиции плакатного искусства». Справятся ли с этим современные авторы?

Подробности конкурса можно узнать, перейдя на сайт aif.ru