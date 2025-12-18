Air India случайно нашла самолет, считавшийся пропавшим больше 10 лет: загадка раскрылась

Авиакомпания Air India подтвердила обнаружение пассажирского самолета Boeing 737-200, который считался потерянным более 13 лет. Лайнер находился на стоянке аэропорта Калькутты все это время, передает Life.ru со ссылкой на The Sun.

Ситуация вскрылась после того, как администрация аэропорта потребовала убрать воздушное судно с территории. Изначально компания отрицала связь самолета с собой, однако внутренний аудит подтвердил, что 30-тонный Boeing действительно числился пропавшим.

За годы стоянки начислили счет за обслуживание и парковку на сумму 114 тыс. долларов, который компания уже оплатила. Предполагается, что причина «исчезновения» лайнера — текучесть кадров и проблемы с документацией.

Дальнейшая судьба самолета пока не уточняется.

