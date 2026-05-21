Аисты вернулись к разрушенному храму: в селе Монино птицы стали символом возрождения старинной церкви

Телеканал «Наше Нелидово» рассказал трогательную историю из села Монино, где аисты десятилетиями гнездились на куполе храма Рождества Пресвятой Богородицы, сильно пострадавшего в годы Великой Отечественной войны. Однако незадолго до того, как неравнодушные люди начали восстановление святыни, сильный ветер снес птичье гнездо.

Аисты переселились в другое место, но постоянно возвращаются к храму, словно наблюдают за тем, как он обретает новую жизнь. В поддержку возрождения церкви в Монино проводится фестиваль «Русская деревня», собирающий гостей из разных уголков страны. Мероприятие состоится и в этом году — 6 июня, его программа включает гуляния в чистом поле, концерты и ярмарку.