Академия кинематографических искусств вручит Тому Крузу особенный приз

Американская академия кинематографических искусств и наук (A.M.P.A.S.) объявила о присуждении актеру Тому Крузу почетной премии «Оскар» за выдающийся вклад в развитие кино. Об этом со ссылкой на Variety пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

В Академии заявили, что отметили не только за актерские работы Круза, но его продюсерскую деятельность. Круз также внес большой вклад в популяризацию каскадерского искусства. Десятилетиями знаменитость выполняет сложнейшие трюки без дублеров — от скалолазания в «Миссия невыполнима 2» до прыжка с парашютом в открытой сцене в шестой части франшизы.

Кроме того, в отличие от многих коллег, актер настаивает на театральных релизах своих фильмов, считая большой экран ключевой частью кинематографа. За это ему решили присудить почетный «Оскар».

Отмечается, что аналогичную награду в 2025 году вместе с Томом Крузом получат хореограф и актриса Дебби Аллен, художник-постановщик Винн Томас, а также певица и продюсер Долли Партон.

Церемония вручения, по данным издания, состоится 16 ноября на Governors Awards в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что рисковый трюк Тома Круза в последней части шпионской франшизы попал в Книгу рекордов Гиннесса.