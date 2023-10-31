Академик Евгений Максимов провел мастер-класс в Каширском краеведческом музее

В Каширском краеведческом музее открыты выставки художника Евгения Максимова и его творческого наставника Анатолия Борисова. Каждый из них провел встречу с посетителями музея.

В рамках выставки Евгений Максимов, который носит звания Народного художника и почетного гражданина подмосковной Каширы, провел мастер-класс. Его посетили как учащиеся культурно-просветительских учреждений муниципалитета, так и горожане, которым интересны темы искусства.

Как отметила руководитель Каширского краеведческого музея Ольга Халаим, советы профессионального художника очень помогают начинающим творцам. В рамках подобных встреч любители получают не только новые навыки, но и мотивацию продолжать дело, а также вдохновение, черпаемое из опыта Евгения Максимова.

Также известно, что некоторые ученики Евгений Максимова уже участвовали в серьезных художественных проектах, например, в росписи храмов Оптиной Пустыни.