Академик Онищенко считает необходимым уменьшить новогодние каникулы по типу 1980-х годов

По словам академика РАН Геннадия Онищенко, значительное число праздничных новогодних дней наносит вред не только здоровью людей, страдающих от безделья, а также и отечественной экономике. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что весь мир уже станет работать в первой декаде января, запускать новый финансовый год, а россияне станут отдыхать, следовательно, банки не работают, бизнес не работает, люди гуляют.

По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, эти же длинные каникулы отразятся на здоровье жителей нашей страны, поскольку в разы увеличиваются дозы алкоголя, застолье, а культуры особой в России нет.

Он подчеркнул, что идеальными были новогодние праздники в 80-х годах прошлого века, когда 31 декабря все работали по сокращенному рабочему дню, дома нарезали оливье, встречали Новый год, 1 января отдыхали и отсыпались, а уже 2 января — возвращались на работу.

Ранее депутат Нилов пояснил вероятность отмены шестидневки перед Новым годом.