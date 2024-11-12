Депутат Нилов пояснил вероятность отмены шестидневки перед Новым годом

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, кабмин не может отменить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что это также не входит в полномочия региональных властей.

По мнению парламентария, главы регионов могут отменить шестидневную рабочую неделю, однако только в отношении своих подчиненных. Так, существуют коммерческие и некоммерческие секторы, а также федеральные структуры, где маловероятно смогут сделать выходным днем рабочую субботу перед Новым годом.

Ранее в Госдуме предложили отменить шестидневную рабочую неделю перед новогодними праздниками.