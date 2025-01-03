Академик РАН Онищенко: невозможно определить безопасную дозу алкоголя для человека

Заместитель президента Российской академии образования академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко заявил, что определить какое количество алкоголя может нанести критический ущерб организму человека, невозможно, поскольку каждый человек и показатели его здоровья индивидуальны. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Онищенко отметил, что чувствительность к алкоголю у каждого человека разная. Академик привел статистику, согласно которой, употребление 8 литров алкоголя на одного человека в год является угрозой для генофонда нации.

«Эту цифру нужно резко снижать. Разными методами — повышением цены, пропаганды, создания условий для здорового образа жизни и так далее», — сказал Онищенко.

Он призвал использовать свободное время не для вредных привычек, а для общения и более здорового досуга, а также для воспитания детей.

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