Онищенко: квадробинг не относится к психическим расстройствам
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Квадробинг не следует относить к психиатрическим заболеваниям, хотя данное направление требует дополнительного исследования, отметил академик Российской академии наук и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передало РИА Новости.
Об этом чиновник заявил во время видеомоста, посвященного теме «Биобезопасность стран ЕАЭС» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
«Сказать, что это (квадробинг. — Прим. ред.) психиатрическое заболевание, я точно говорю, что это нет. Но! Но если это факт, когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться. Скорее всего, у нее психиатрия какая-то. Потакать таким вещам, так унижать свое дитя, наверное, я бы не стал. Давайте поизучаем», — сказал Онищенко.
Таким образом, вопрос квадробинга открывает двери для широкой дискуссии о воспитании, отношениях в семье и влиянии социальных норм на поведение родителей.
Ранее депутат Бессараб заявила, что отдельный запрет квадроберства в России не нужен.