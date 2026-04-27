«Много не пейте и высыпайтесь»: 111-летний мужчина раскрыл три простых секрета долголетия

Он появился на свет, когда на престоле сидел царь, пережил Великую депрессию, Вторую мировую и дожил до 111 лет. Луис Кано официально признан старейшим жителем США. И теперь он раскрыл рецепт своей феноменальной живучести. Секреты оказались проще, чем вы думаете. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам американца, дожить до 111 лет помогли три правила. Первое — не злоупотреблять алкоголем. Второе — высыпаться. Третье — не курить. И еще один пункт, который он добавил почти как наставление внукам: «Важно хорошо себя вести».

В юности Кано служил в армии, затем управлял автобусным парком. Женился один раз и на всю жизнь. У него 10 детей, 11 внуков, 5 правнуков и 2 праправнука. Супруга ушла из жизни в 2004-м, но память о ней он сохранил.

Сейчас Луис живет с двумя детьми. Большую часть времени проводит у окна, размышляя о жизни и наблюдая за пролетающими самолетами. Он не гонится за долголетием. Он просто живет. И, судя по всему, делает это правильно.

