Полпред президента в УрФО посетил печально известный перевал Дятлова

Уральский федеральный округ обживает нового высокопоставленного начальника. Полпред президента и Герой ДНР Артем Жога, недавно вступивший в должность, решил знакомиться с вверенной территорией не по картам и докладам, а по старинке — лично объезжая города и забираясь в самые глухие уголки. В один из выходных он оказался в месте, которое уже семь десятилетий не дает покоя исследователям, журналистам и просто любителям мистики. Речь идет о перевале Дятлова — точке на карте Свердловской области, где в 1959 году при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов. Жога поделился впечатлениями от поездки и ответил на вопрос, который волнует миллионы: что же там произошло на самом деле. Своей версией он поделился с RT .

Полпред признался, что Урал уже стал для него родным. За первые месяцы работы он постарался посетить все крупные города округа, но активный отдых в выходные остался в приоритете.

Сопровождавшие полпреда проводники не стали мутить воду и предложили самую прозаичную версию трагедии — сход лавины. Но, как заметил сам Жога, «история действительно довольно запутанная». Под этими словами мог бы подписаться любой, кто хоть раз погружался в детали того злополучного похода, случившегося в феврале 1959 года. Девять опытных туристов, вырезанная палатка, неестественные травмы и непонятный цвет кожи погибших — конспирологические версии множились год от года.

Полпред не стал брать на себя смелость детектива и ставить окончательную точку. Он лишь констатировал факт: версий много, и все они имеют право на существование в отсутствие официального, всеми принятого объяснения.

«Много конспирологических версий. Как бы то ни было, это уже история. Когда-то, может быть, мы узнаем, что произошло», — заключил Жога.

Интересно, что совпадение или нет, но ровно за четыре года до визита полпреда, в 2020 году, загадкой перевала плотно занялись не только следователи, но и медийщики. Видеоагентство «Раптли» и телеканал ТНТ запустили масштабный мультиплатформенный проект, который буквально по дням восстановил последние десять дней жизни группы Дятлова. Авторы воссоздали все: от того, как студенты собирали рюкзаки и ехали на автобусе, до их самостоятельного восхождения по тропе манси к роковой точке, которая теперь навсегда носит имя погибших туристов.

Напомним, что по официальной версии туристы разбили палатку на склоне горы Холатчахль, где лавина повредила палатку, заставив группу экстренно покинуть ее без верхней одежды и обуви. Полагают, что все замерзли насмерть. Уголовное дело было возобновлено в 2019 году и закрыто в 2020 году, подтвердив отсутствие криминальной составляющей.

Тем временем это не единственная загадка, которую хранят горы в России. Так, в конце сентября 2025 года в тайге Красноярского края пропала семья Усольцевых. Мужчина, женщина и ребенок до сих пор не найдены, а волонтеры и задействованные специалисты сообщали об отсутствии следов. Ранее выживальщик высказался о последних минутах жизни пропавших исходя из собственных предположений и опыта.