Народная программа: в Московской области реализуют планы по созданию экономики развития

В Подмосковье реализуют народную программу «Единой России» по созданию экономики развития, за последние пять лет регион, несмотря на санкционное давление и общее замедление, показал устойчивый экономический рост — объем инвестиций вырос почти в 1,8 раза, промышленное производство — вдвое. Об этом заявил депутат Московской областной думы, председатель комитета по бюджету Тарас Ефимов.

Область входит в топ-3 регионов по объему валового регионального продукта вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме того, она находится в числе лидеров в национальном рейтинге инвестиционного климата. За последние пять лет доходы регионального бюджета выросли с 900 млрд до 1,6 трлн рублей. Ефимов подчеркнул, что Подмосковье является лучшим по уровню роботизации промышленности, вводу новых производственных и складских объектов, а также по количеству индустриальных парков и особых экономических зон.

«Важно, что за этими цифрами стоят реальные изменения в жизни людей. Средняя заработная плата в промышленности сегодня превышает 113 тыс. рублей и выросла более чем на 70%. В народной программе предусмотрены различные налоговые вычеты и преференции для предприятий, инвестирующих в производство. Все это как раз и обеспечивает самодостаточность и высокий экономический потенциал Подмосковья», — заключил Тарас Ефимов.

Так, например, на Ликинском автобусном заводе (ЛиАЗ) в Орехово-Зуеве наладили выпуск современных низкопольных автобусов Citymax-12 большого класса, которые вмещают свыше 100 пассажиров. Их оснастили площадками для колясок, системой книлинга для удобной посадки, антивандальными сиденьями, кондиционером, экранами, USB-зарядками и WiFi. Производство модернизировали для выпуска автобусов нового поколения, почти треть из 2,4 млрд руб инвестиций в проект — льготный кредит Фонда развития промышленности РФ. На предприятии работают более 2 тыс. человек.

Гендиректор завода Сергей Греков отметил, что автобусы Citymax-12 уже работают на трех маршрутах проекта «Москва — область». Среди них = метро «Филевский парк» — Одинцово, метро «Тушино» — Красногорск, метро «Филевский парк» — Заречье. В общей сложности, по его словам, планируется поставить 97 машин. Они уже курсируют в Ярославле, проходит тесты в Липецке, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

