Две медали завоевали подмосковные фехтовальщицы на чемпионате России

На чемпионате России по фехтованию спортсменки из Московской области завоевали две награды. По информации пресс‐службы Министерства физической культуры и спорта Московской области, в копилке представительниц региона командное серебро и бронза в личном зачете.

В турнире по рапире подмосковная команда проявила сплоченность и мастерство, заняв почетное второе место. В состав сборной вошли Ирина Зорина, Айла Мамедова, Анна Соловьева и Стефания Часовникова — талантливые спортсменки, представляющие ведущие спортивные организации региона: областной Центр олимпийских видов спорта, Центр фехтования Ильгара Мамедова и УОР № 1 в Краснознаменске. Их выступление отличалось слаженностью действий, тактическим мышлением и отточенной техникой.

Ярким моментом для Подмосковья стало выступление Яны Егорян в личном первенстве среди саблисток. Спортсменка, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР по фехтованию из Химок, проявила стойкость и волю к победе, завоевав бронзовую медаль.

Чемпионат России по фехтованию проходит с 22 по 29 апреля 2026 года в Казани и организован в рамках федеральной программы «Спорт России».

