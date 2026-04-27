Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы

Московская железная дорога была переведена на усиленный режим работы в связи с непогодой. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу компании.

Сейчас на объектах МЖД работают более 1,2 тыс. специалистов, которые ликвидируют последствия непогоды на путевой и пассажирской инфраструктуре.

Помимо этого, задействовали спецтехнику для очистки контактной сети от налипшего снега. Это 20 локомотивов с вибропантографами и 30 машин механической очистки гололеда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе коммунальных служб в непогоду.