От проверки грунта до льгот: форум садоводов прошел в Волоколамске

Стены здания администрации Волоколамского округа стали площадкой для активного диалога между властью и представителями дачных сообществ.

Первый заместитель главы Волоколамского округа Анна Агапова и представитель Министерства имущественных отношений Московской области Александра Шевелева обсудили с председателями СНТ и ДНТ ключевые аспекты развития загородных территорий. Встреча объединила экспертов самых разных ведомств — от налоговиков и полиции до специалистов МЧС и энергетиков, превратившись в полноценный образовательный интенсив для руководителей товариществ.

Особое внимание аудитории привлекла презентация программы «Доктор грунт», которая открывает перед садоводами новые возможности в управлении плодородием земель. Специалисты подробно разъяснили, как профессиональный анализ почвы помогает владельцам участков не только повысить урожайность, но и грамотно оценить состояние своих угодий.

Тема экологии и агрономии гармонично дополнилась блоком юридических консультаций по оформлению недвижимости. Эксперты подчеркнули, что официальная регистрация жилых домов на садовых участках несет прямую экономическую выгоду, позволяя применять понижающий коэффициент при расчетах за потребленную электроэнергию.

Взаимодействие с государственными структурами в Подмосковье становится все более мобильным и доступным. На форуме была отмечена эффективная работа выездных офисов БТИ, а также возможность получения оперативной помощи по вопросам вывоза мусора через сеть МФЦ.

Чтобы диалог не ограничивался рамками одного дня, представители ведомств передали председателям СНТ свои прямые контакты. Такой формат призван максимально сократить дистанцию между чиновниками и жителями, позволяя решать острые коммунальные и юридические задачи в режиме реального времени.