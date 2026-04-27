Снежный апокалипсис в Подмосковье: сервис такси выстроил жителей в вирутальную очередь

Утро воскресенья, 27 апреля, преподнесло жителям Московского региона погодный сюрприз. Сильный снегопад, обрушившийся на столицу в самый разгар утренних перемещений, мгновенно изменил правила игры на дорогах. Видимость упала, асфальт превратился в слякотную кашу, а привычные маршруты растянулись во времени на треть. Корреспонденты портала REGIONS выяснили у сервиса «Яндекс Go», как цифровые алгоритмы справлялись с природным хаосом и почему на экранах тысяч смартфонов внезапно появилась виртуальная очередь.

Сервис «Яндекс Go» зафиксировал резкий скачок спроса на такси в утренние часы 27 апреля. По сравнению с аналогичным периодом прошлой недели количество заказов выросло более чем на 20%, а в некоторых районах столицы этот показатель увеличился в несколько раз. Причина — резкое ухудшение погодных условий. Снегопад ухудшил видимость, а слякоть на дорогах заставила водителей сбросить скорость. В компании пояснили, что длительность поездок на отдельных маршрутах выросла примерно на треть, а кое-где и больше.

Особенно напряженная ситуация сложилась в часы пик, примерно к девяти утра. Жители спальных районов и отдаленных жилых комплексов массово поехали к станциям метро и крупным транспортным узлам. Количество коротких поездок заметно выросло: люди заказывали такси, чтобы доехать до подземки, а затем — от транспортного узла до офиса. Спрос настолько превысил число свободных машин, что на некоторых участках автоматически включился повышающий коэффициент.

Однако главный сюрприз ждал пользователей в районе Измайлово. Около восьми утра там произошло локальное чрезвычайное происшествие: на трамвайные пути упало дерево, перекрыв движение. В этот момент в тарифе «Эконом» возникла виртуальная очередь — редкое явление для московского такси. В «Яндекс Go» пояснили, что функция очереди позволяет отслеживать позицию и принимать взвешенное решение: дождаться машину, переключиться на другой тариф или вообще пересесть на альтернативный транспорт. Среднее время ожидания для тех, кто остался в очереди, составило всего 5–6 минут.

Снегопад внес коррективы и в жизнь любителей микромобильности. Пока таксисты боролись с пробками, аренда самокатов в Москве и Московской области была временно приостановлена — выезжать на двух колесах по слякоти было бы откровенно опасно.

В сервисе «Яндекс Go» дали несколько практических советов тем, кому еще предстоит поездка. В компании рекомендуют заранее планировать маршруты, по возможности избегать часов пик и не пренебрегать альтернативными видами транспорта — особенно в дни, когда погода преподносит сюрпризы. А если на экране смартфона все же возникла очередь, не стоит паниковать: как показала практика 27 апреля, ждать придется недолго.

