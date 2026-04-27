Призраков не существует? Ученые объяснили «паранормальные явления» в старых домах

Ощущение присутствия «чего-то странного» в старых зданиях может быть связано не с мистикой, а с физикой, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование канадских ученых из Университета Макуон.

Речь идет об инфразвуке — низкочастотных колебаниях, которые человек не слышит, но которые способны влиять на организм. Такие вибрации часто возникают в подвалах из-за старых труб и вентиляции.

В эксперименте с участием 36 человек половине испытуемых незаметно включали инфразвук частотой 18 Гц. После этого у них фиксировали повышенный уровень кортизола — гормона стресса — а также раздражительность и снижение интереса к происходящему.

«Если человеку заранее сказать, что место якобы населено призраками, он может объяснить тревогу сверхъестественным», — отметил профессор Родни Шмальц.

При этом участники не могли определить, воздействует ли на них инфразвук. Их ощущения возникали вне сознательного восприятия.

Исследователи подчеркивают, что подобные эффекты могут объяснять часть сообщений о «паранормальной активности», когда физиологическая реакция ошибочно воспринимается как нечто мистическое. Так что не спешите бояться!