Лесничества Подмосковья мобилизованы для ликвидации последствий непогоды

Мощный снегопад и шквалистый ветер, обрушившиеся на Московскую область, вызвали серьезные нарушения в работе инфраструктуры региона. В ликвидации последствий стихийного бедствия активно участвуют сотрудники местных лесничеств — они работают в усиленном режиме совместно с экстренными и коммунальными службами. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

По поручению председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексея Ларькина оперативно сформированы 93 бригады из филиалов ГАУ МО «Мособллес». Общая численность задействованных специалистов — 284 человека. Сейчас в аварийно‐восстановительных работах уже участвует 31 бригада (92 специалиста), остальные бригады остаются в резерве — это позволит оперативно отреагировать на новые вызовы, если ситуация ухудшится.

Основные задачи бригад — расчистка автомобильных дорог от поваленных деревьев, помощь в восстановлении линий электропередачи и поддержка городских служб, которые справляются с пиковой нагрузкой. Особенно напряженная обстановка сложилась на территориях, подведомственных Подольскому, Дмитровскому, Талдомскому, Ногинскому и Виноградовскому лесничествам: здесь сосредоточены основные силы, и работы ведутся с максимальной интенсивностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для лесничеств региона закупят более 120 единиц специализированной техники.