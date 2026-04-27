«Я оформил полную страховку»: на машину Славы Марлоу рухнуло дерево

Российский музыкант Слава Марлоу (настоящее имя — Артем Готлип), который в последние годы активно строит сольную карьеру и радует поклонников новыми альбомами, столкнулся с неприятным происшествием в Москве, пишет Super.ru. Из-за обильного снегопада и сильного ветра на его новый автомобиль упало дерево.

Артист, который в этот момент, к счастью, находился не в машине, а рядом, не пострадал. Однако сам инцидент, конечно, вызвал у него определенные эмоции, которыми он поспешил поделиться с подписчиками.

На своей странице в социальной сети Артем опубликовал фотографию с места событий, на которой видно, как дерево буквально рухнуло на крышу и капот его авто. Поклонники уже начали выражать обеспокоенность, но сам артист поспешил их успокоить. Он заявил, что своевременно оформил полную страховку на свой автомобиль, поэтому совершенно не переживает по поводу предстоящего ремонта.

«Это неприятно, но не смертельно», — написал музыкант.

Напомним, что последние годы Слава сосредоточен на творчестве: он выпустил новый альбом, а также анонсировал серию концертов после длительного перерыва. В январе 2023 года артист расстался с блогершей Кариной Карамбейби, и с тех пор его личная жизнь остается за кадром. Зато творческая — набирает обороты.

Ранее рэпер Тимати отреагировал на попадание в санкции Евросоюза.