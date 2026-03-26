Аксаков сделал важное заявление для всех россиян: с 1 апреля переводы запретят

С 1 апреля вступают в силу технические изменения при уплате налогов и сборов. Глава думского комитета по финансовому рынку уточнил, что требования распространяются только на бизнес и индивидуальных предпринимателей, сообщает ТАСС .

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков разъяснил, что новые требования к оформлению платежей, которые начнут действовать с 1 апреля, касаются исключительно бизнеса. В беседе с ТАСС депутат подчеркнул: изменения носят технический характер и распространяются только на официальные платежные поручения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Обычных граждан нововведения не затронут. По словам Аксакова, ужесточение требований связано с необходимостью защитить средства от мошенников, которые научились пользоваться упрощенной системой оформления переводов. Теперь при перечислении налогов, госпошлин, штрафов и страховых взносов в бюджет плательщики из числа бизнеса и ИП должны будут указывать полные реквизиты: юридические лица — наименование организации и банка, а физические лица, выступающие как предприниматели, — полностью фамилию, имя и отчество.

Минфин уже утвердил соответствующие поправки, которые вступят в силу с 1 апреля 2026 года.