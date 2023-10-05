Аксенов сделал вывод, что украинские войска испытывают трудности как на Запорожском направлении, так и в целом на всей линии фронта.

Сергей Аксенов, являясь главой Крыма, сделал новое заявление. Он уверен, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы на всей линии фронта. Его слова прозвучали в эфире местного телеканала, как пишет RT.

К тому же он выразил уверенность и в том, что многие прекрасно понимают, чем бы все обернулось, если бы не помощь со стороны Запада. Он сказал, что эта истина «лежит на виду». Контрнаступление Вооруженных сил Украины прекратилось бы в скором времени, но государство получает поставки вооружения.

Аксенов назвал это контрнаступление «пиаровской акцией», от которой было много ожиданий, но результата ноль. А киевский режим продолжает бросать солдат на убой в качестве «пушечного мяса».