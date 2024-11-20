Аксенов: в Крыму почти 100% жителей обеспечены мобильной связью

По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, мобильной связью обеспечены примерно 98% крымчан, фактическое покрытие превысило две трети площади региона. Об этом сообщает «Крым 24».

Добавляется, что сегодня крымские операторы используют почти пять тысяч базовых станций, большая часть из которых построена с 2016 года. В 2025 году планируется установка еще 60 станций.

Отмечается, что реализация госпрограмм дала возможность обеспечить мобильной связью 60 крымских сел, в том числе почти 40 в этом году.

Ранее сообщалось, что с 2025 года операторы связи начнут предупреждать абонентов о новых договорах на их имена.