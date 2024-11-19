С 2025 года операторы связи начнут предупреждать абонентов о новых договорах на их имена

С 2025 года мошенники не смогут незаметно регистрировать мобильные номера на чужие паспортные данные. Сотовые операторы начнут уведомлять абонентов о создании новых договоров на их имена, сообщил Mash.

Одним из первых такие уведомления внедрит МегаФон. Компания будет информировать пользователей о том, что их паспортные данные были внесены в систему. Уведомления будут отправляться по СМС на старый номер, на электронную почту или в виде push-сообщений в приложении.

Если абонент обнаружит, что новый номер оформлен не по его инициативе, он сможет сразу же расторгнуть договор в любом офисе связи. Также в этом месте будет доступен актуальный список номеров, зарегистрированных на одно лицо.

Ранее прокуратура Московской области предупредила граждан о мошенниках, предлагающих установить на телефон новое приложение.