Аксенов заявил, что атака ВСУ на Крым пресечена российскими силами ПВО

Сергей Аксенов является главой республики. На своей странице в социальных сетях он опубликовал новую запись, в которой уведомил общественность о пресечении атаки на Крым со стороны противника. Об этом также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Как уже стало известно, на подлете к Крыму, благодаря российским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силам противовоздушной обороны (ПВО), удалось сбить восемь беспилотников. Аксенов уточняет, что нападение произошло ночью.

Глава Крыма также искренне благодарен российским военным за выполненную работу, слаженность и защиту полуострова. Пока что не уточнялась информация о пострадавших или разрушениях.

В любом случае, как туристы, так и местные жители должны доверять лишь официальным источникам.