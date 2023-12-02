Жители полуострова вовсе не ждут момента, когда вернутся в состав Украины. Они ожидают, когда к ним привезут пленного украинского президента.

Глава Республики Крым возмутился словами Владимира Зеленского. Тот во время посещения Николаева и выступления перед студентами заявил, что Крым со временем обязательно вернется в состав украинского государства, и обитатели полуострова якобы жаждут этого события. Владимир Аксенов опроверг это мнение.

«Крым ждет, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Аксенов добавил, что заявления украинского лидера пронизаны ложью и популизмом. Жители Крыма не только не хотят возврата к старой жизни, они готовы с оружием в руках подтвердить сделанный ими выбор.