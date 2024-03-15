Актер Александр Ширвиндт умер в Москве на 90-м году жизни
Фото: [Викимедия]
Легенда советского и российского кино, актер и режиссер Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет. Об этом инфомирует ТАСС со ссылкой на актера Сергея Газарова.
Отмечается, что Ширвинд скончался в больнице в Москве после продолжительной болезни.
Александр Ширвиндт на 90-м году жизни умер в больнице, сообщил Сергей Газаров
Других подробностей смерти Александра Ширвиндта пока не приводится.
До последнего времени Ширвиндт являлся президентом Московского академического театра сатиры.