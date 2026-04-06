Актер без «Оскара»: россиянин «исцелился» от инвалидности после проверки прокуратуры

В Туле вынесен приговор 57-летнему местному жителю, который почти полтора года незаконно получал социальные выплаты. Как сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на прокуратуру, мужчина признан виновным в мошенничестве при получении государственной помощи в крупном размере.

Схема, как установил суд, оказалась до банальности простой, но оттого не менее циничной. Подсудимый предоставил в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования заведомо ложные сведения о наличии у него инвалидности. Документы, подтверждающие статус, оказались фиктивными, но чиновники поверили бумагам. С декабря 2022 года по август прошлого года на счет мужчины регулярно падали деньги, предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 340 тысяч рублей.

Все это время мужчина спокойно тратил чужие деньги по своему усмотрению. Правда вскрылась только спустя полтора года, когда сотрудники соцфонда провели проверку и выяснили, что инвалидность у получателя выплат — липа.

В зале суда туляк раскаялся. Вину он признал полностью и даже вернул все незаконно полученные средства в бюджет. Однако это не избавило его от наказания. Государственный обвинитель настоял на справедливом приговоре, и суд назначил мошеннику штраф в размере 120 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу, и у осужденного есть время на обжалование. Но история уже получила огласку, став очередным напоминанием: попытки обмануть государство рано или поздно раскрываются. И расплата, даже при полном возмещении ущерба, неизбежна.

