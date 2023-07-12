Актер Эвклид Кюрдзидис сменил фамилию более 20 лет назад

Как сообщает издание «Утро.ру» , начиная с 2000-х артист жил под своим творческим псевдонимом. Однако выяснилась его настоящая фамилия, данная ему с рождения.

Известно, что бабушка и дед знаменитости, сразу после окончания Второй мировой войны, уехали из Греции в Грузию. И, как выяснилось, родители Эвклида решили сохранить корни, назвав сына в честь великого греческого математика.

Что касается фамилии, то ее можно узнать из фильмов, где он принимал участие в исполнении эпизодических ролей. Если взглянуть на титры, то в них будет числиться Эвклид Гюрджиев. Но артисту это показалось недостаточно звучным и благородным, а потому было принято решение сменить фамилию на Кюрдзидиса. Однако она так и осталась творческим псевдонимом, не заняв свою строчку в паспорте.