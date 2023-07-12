Актер из «Пищеблока» выразил желание покататься на льду с Камилой Валиевой

Как сообщает «Газета.ру» , актер познакомился с известной фигуристкой на светском мероприятии. Он был бы не прочь надеть коньки и встать на лед с Валиевой, если бы не отсутствие навыков в фигурном катании.

По словам актера Петра Натарова, исполнявшего одну из главных ролей в сериале «Пищеблок», Камила Валиева – хорошая и красивая девчонка. Однако ему до сих пор не удалось как следует пообщаться с девушкой, хоть они и виделись однажды на «каких-то премьерах».

А если бы та предложила Натарову вместе с ней покататься на коньках, то он бы не смел отказаться. Но его способностям на льду не позавидуешь. «Катаюсь на коньках я просто ужасно!», – как заявил актер. При этом в разных источниках распространялась информация о том, что Петр Натаров детстве очень хотел стать фигуристом.