Актер из «Слова пацана» арестован за убийство 12-летней давности

«Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базанова Сергея Юрьевича, подозреваемого в убийстве, совершенном 2011 году. <...> Ему предъявлено обвинение по п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 20 февраля 2024 года», — уточнили в пресс-службе.