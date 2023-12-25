Актер из «Слова пацана» арестован за убийство 12-летней давности
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Сыгравшего эпизодическую роль в сериале «Слово пацана Кровь на асфальте» актера Сергея Базанова взяли под стражу на срок до 20 февраля 2024 года на время следствия. Данное решение в понедельник, 25 декабря, вынес Замоскворецкий суд Москвы.
Как проинформировала пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, молодой человек подозревается в убийстве 12-летней давности.
«Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базанова Сергея Юрьевича, подозреваемого в убийстве, совершенном 2011 году. <...> Ему предъявлено обвинение по п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 20 февраля 2024 года», — уточнили в пресс-службе.
По версии следствия, ранее Базанов состоял в составе преступной группы. Отмечается, что артист совершал преступления на территории столичного региона из корыстных помыслов.