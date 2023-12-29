Актер из «Слова пацана» заменит Киркорова в новогоднем фильме

Король российской поп-эстрады должен был сыграть в ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию», но развратная вечеринка Ивлеевой изменила все.

Филиппа Киркорова взяли в фильм «Иван Васильевич меняет все», причем отвели ему яркую роль и пообещали повышенный гонорар. Артист должен был сыграть Людовика XVI, но теперь сообщают, что персонажа заменят.

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», роль короля может сыграть Кощей из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его исполнил актер Никита Кологривый.

Причем это не первая возможная замена. В том же проекте куклу Барби должна была сыграть Анна Асти, однако и ее заметили на скандальной тусовке Ивлеевой. После этого создатели поставили на роль в новогоднем проекте Клаву Коку.