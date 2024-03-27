Актер Никита Кологривый отбыл семь суток ареста после дебоша в новосибирской кальянной

Актер Никита Кологривый вышел на свободу из новосибирского спецприемника, куда был заключен на семь суток за хулиганство в кальянной Tangiers Lounge.

Звезда «Слова пацана» и «По щучьему велению» прошел к автомобилю в сопровождении своих друзей и сотрудников МВД. С собравшимися у входа спецприемник журналистами актер общаться не стал.

Кологривый получил семь суток ареста после того, как «оттянулся» в родном Новосибирске. В кальянной 29-летний пьяный актер приставал к сотруднице заведения, требуя сексуальной близости, а также пытался затеять драку.

Актер подавал жалобу на свой арест, однако Новосибирский областной суд отказался ее удовлетворить. Семидневное заключение стало своего рода компромиссом: прокуратура просила арестовать актера на 15 суток, а адвокат настаивал на помиловании в связи с полным раскаянием Кологривого.