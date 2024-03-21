Прокуратура потребует ужесточить наказание Никите Кологривому

Скандалиста Никиту Кологривого отправили на семь суток под арест, но прокуратура собирается обжаловать этот приговор, так как он «слишком мягкий». Об этом РИА Новости заявили в ведомстве Новосибирской области.

Представитель региональной прокуратуры подтвердил агентству, что ведомство собираются просить суд изменить наказание для Кологривого, который устроил дебош в баре города.

«Решение об административном аресте Никиты Кологривого будет обжаловано в связи мягкостью назначенного наказания», — сообщила представитель прокуратуры.

Ранее актеру просили назначить 15 суток ареста. Сам актер просил о помиловании и извинялся, а его адвокат призывал подумать суд о штрафе и аресте на одни сутки. Однако на заседании решили по-своему: кинозвезду приговорили к семи суткам ареста по статье о мелком хулиганстве.

Напомним, что Никита Кологривый покусал хостес в одном из новосибирских баров, устроил дебош и вынудил сотрудников вызвать полицию. Задержали гуляку в ту же ночь, которую он провел в спецприемнике.

Ранее сообщалось, что укушенная актером Кологривым девушка отказалась жаловаться в полицию.