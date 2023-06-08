Актер роли Ромы Букина рассказал, чем займется в свой день рождения

Александр Якин получил большую известность благодаря сериалу «Счастливы вместе», где он играл одну из главных ролей – ребенка семейства Букиных. В этом году 8 июня актер празднует свое 33-летие. Подробностями поделилось ФАН

По словам Якина, мужчина планирует весь день отдыхать. Актер до сих пор очень востребован для съемок в различных проектах, поэтому постоянно занят. В этот день выдалась отличная возможность отвлечься. Сейчас у Александра Якина есть несколько проектов, но он предпочитает об этом не говорить.

К своему возрасту он успел сняться не только в семейном комедийном сериале, но и в ТВ-шоу, таких, как «Comedy Club», «Битва Экстрасенсов», «Хорошие шутки» и т.д. Голос Якина можно услышать в мультфильме «Кот Гром и заколдованный дом».