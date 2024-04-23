Актер Страхов признался, что ему не нравился сценарий сериала «Зло»

Сериал «Зло» сняли по одноименному детективному роману Эдуарда Хруцкого. Главную роль в сериале сыграл актер Даниил Страхов. В беседе с сайтом aif.ru он рассказал, что съемки дались ему непросто и сюжет не сразу ему понравился.

Даниил Страхов играет в сериале журналиста, который помогает следователю (Евгений Харитонов). Вместе они расследуют дело об убийстве и ограблении балерины, а попутно происходит множество других преступных событий, которые так или иначе приводят к главному персонажу истории.

«Не могу сказать, что меня покорил сценарий, буду честен. Сценарий был сырой, главный герой терялся в каскаде перипетий других персонажей, и это требовало определенной доработки — и герой, и сценарий в целом. За сценарий полностью я отвечать не мог, но после прочтения первоисточника, романа Эдуарда Хруцкого «Зло», мне показалось, что с этим героем мы сможем прожить кусок интересной жизни вместе. Я многое по своей линии предлагал и менял. Насколько это повлияло на конечный результат, трудно сказать», —признался в беседе с Игорем Караевым актер.

Актер также честно ответил, что когда-то мечтал быть юристом, но в день подачи документов зачем-то разослал их по актерским вузам. В итоге он плотно связал свою жизнь со сценой и кино. По словам Страхова, он ни о чем не жалеет и точно знает, что нашел свою профессию. Однако как повернется жизнь дальше, покажет только время.

Даниил Страхов — звезда таких проектов как «Бедная Настя», «Всегда говори всегда», «Исаев», «Апофегей», «Про Веру».

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