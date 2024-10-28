Актер театра и кино Станислав Эрдлей встретился с женами мобилизованных в Балашихе

Встреча прошла на базе регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Общественной палате Балашихи. На ней также присутствовали волонтеры округа и члены женского клуба «Гармония». Организатор мероприятия — Общественная палата Московской области.

«Мы со Станиславом вместе трудимся в комиссии по добровольчеству (волонтерству) и вопросам СВО Общественной палаты Московской области. Работу нашей комиссии отметили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Встреча с такой медийной личностью дала позитивные жизнеутверждающие эмоции женам наших защитников. Я думаю, женщинам надолго запомнится неформальная беседа за кружкой чая с таким интересным человеком», — сказала руководитель комиссии по добровольчеству (волонтерству) и вопросам СВО ОП МО Елена Жарова.

Станислав Эрдлей снимается в кино более 20 лет. Членом Общественной палаты Московской области стал в 2024 году. Ранее актер помогал волонтерскому движению региона, выступал с концертами в госпиталях. С женами мобилизованных он встретился впервые. В ходе беседы актер рассказал о выборе профессии, благотворительной деятельности, а также ответил на вопросы.

Станислав Эрдлей подарил всем женщинам цветы. Представительницы прекрасного пола поздравили актера с прошедшим Днем рождения и вручили ему ответный подарок.

Станислав Эрдлей — российский актер театра и кино, музыкант. Окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. В 2005 году дебютировал в сериале «Черная богиня». Фильмография актера насчитывает более 40 фильмов и сериалов.