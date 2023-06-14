Актера из «Бандитского Петербурга» лишили водительских прав за езду в пьяном виде по подмосковью

Стало известно, что Михаил Тарабукин январской ночью в начале года разъезжал в состоянии алкогольного опьянения за рулем мерседеса. Об этом пишет «Газета.ру»

Актер, также снимавшийся в сериале «Кухня», отказался от свидетельствования медицинскими работниками своего пьяного состояния. Информацией поделилась объединенная пресс-служба Санкт-Петербургских судов в своих социальных сетях.

За это Тарабукин был приговорен мировой судьей к выплате штрафа размером 30 тыс. рублей. Также он еще полтора года не сможет управлять транспортом из-за лишения водительских прав. К слову, правонарушитель так и не явился в суд для рассмотрения дела, а интересы актера представлял его адвокат.

Инспекторы ГИБДД в ночь задержания зафиксировали у Тарабукина запах алкоголя, неустойчивость и, собственно, сам факт опьянения.