Актера Шиловского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 30 ноября

Всеволод Шиловский скончался накануне в возрасте 87 лет. Похороны и церемония прощания состоятся 30 ноября.

«Подтвердилось Троекуровское кладбище», — сказала собеседница агентства.

Всеволод Шиловский появился на свет 3 июня 1938 года в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ в 1961 году, где он учился на курсе А. М. Карева, он посвятил себя актерской и режиссерской деятельности в МХАТе. С 1961 по 1990 годы он активно работал в этом театре. С 1987 года его интересы сместились в сторону кинематографа, где он также пробовал себя в роли режиссера. С 2000 года Всеволод Шиловский начал преподавать актерское мастерство во ВГИКе имени С.А. Герасимова и возглавлял там мастерскую.

Его известность связана с ролями в таких фильмах, как "Узник замка Иф", "Судьба", "Военно-полевой роман", "Интердевочка".

В последнее время он исполнял роли в двух постановках по произведениям Полякова - "Особняк на Рублевке" и "В ожидании сердца". Шиловский боролся с онкологией с апреля нынешнего года.